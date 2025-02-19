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Кенни Эткинсон о расширении НБА в Европу: «Я романтик. Было бы здорово сыграть против команды в Мадриде или Париже»

Кенни Эткинсон поддержал идею расширения НБА в Европу.

«Для меня все это не так просто. Не знаю, как это должно работать экономически. Кому-то нужно будет принять это решение. Я скорее романтик. Знаю, насколько хорош баскетбол ФИБА и на уровне сборных.

Было бы здорово сыграть против команды в Мадриде или Париже. Я знаю, насколько страстные там болельщики. Мне кажется, это вывело бы НБА на новый уровень», – заявил главный тренер «Кавальерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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