Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, вошедший в десятку лучших бомбардиров в трех разных клубах

Леброн Джеймс входит в десятку лучших бомбардиров в трех разных клубах.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс на прошлой неделе превзошел члена Зала славы Джамала Уилкса и поднялся на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории лос-анджелесского клуба.

Таким образом, Джеймс стал первым игроком в истории НБА , вошедшим в десятку лучших бомбардиров в трех разных клубах.

Джеймс является лучшим бомбардиром в истории «Кливленда » (23 119 очков), находится на пятом месте в истории «Майами » (7 919) и на десятом месте в истории «Лейкерс » (10 603).