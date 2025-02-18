Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, вошедший в десятку лучших бомбардиров в трех разных клубах
Леброн Джеймс входит в десятку лучших бомбардиров в трех разных клубах.
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс на прошлой неделе превзошел члена Зала славы Джамала Уилкса и поднялся на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории лос-анджелесского клуба.
Таким образом, Джеймс стал первым игроком в истории НБА, вошедшим в десятку лучших бомбардиров в трех разных клубах.
Джеймс является лучшим бомбардиром в истории «Кливленда» (23 119 очков), находится на пятом месте в истории «Майами» (7 919) и на десятом месте в истории «Лейкерс» (10 603).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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