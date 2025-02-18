«Шарлотт» подпишет Элфрида Пэйтона еще на 10 дней
«Шарлотт» подпишет второй 10-дневный контракт с Элфридом Пэйтоном.
Разыгрывающий защитник (30 лет, 191 см) в этом сезоне провел в сумме 9 матчей за «Новый Орлеан» и «Шарлотт», набирая в среднем 5,7 очка, 6,6 передачи и 3,2 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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