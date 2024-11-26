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Элфрид Пэйтон сделал 21 результативную передачу в матче с «Индианой». Это новый рекорд сезона НБА

Элфрид Пэйтон обновил рекорд текущего сезона НБА по передачам.

Разыгрывающий «Пеликанс» сделал 21 результативную передачу в проигранном матче с «Индианой» (110:114).

Такой результат стал личным рекордом Пэйтона, который присоединился к «Новому Орлеану» неделю назад на фоне многочисленных травм и проводил третью для себя игру в чемпионате.

За 31 минуту Элфрид также набрал 14 очков и 7 подборов при 7 из 11 с игры. Его команда потерпела пятое поражение подряд.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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