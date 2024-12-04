«Новый Орлеан» отчислит Элфрида Пэйтона
«Новый Орлеан» расстанется с Элфридом Пэйтоном.
30-летний разыгрывающий вернулся в НБА после двухлетнего перерыва и установил рекорд карьеры по передачам в одном матче – 21.
В семи матчах за «Пеликанс» Пэйтон в среднем набирал 6,7 очка, 6,9 передачи и 3,4 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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