Рекорд сезона НБА по передачам (21!) обновил чувак, который уже 2 года никому не нужен

Элфрид Пэйтон завершил карьеру в НБА 15 мая 2022 года – в матче за «Финикс» против «Далласа» он появился на 5 минут и набрал 2 очка.

От него осталось оригинальное и запоминающееся, но при этом довольно сомнительное наследие: прическа разрывающего не только была общепринято самой странной в истории лиги, так еще и регулярно мешала ему на площадке.

Все это было очень интересно. Но летом 2022-го Пэйтону было 26 лет, бросать он так и не научился (38% с игры, 22% из-за дуги), так что клубы НБА разом решили, что в такого рода развлечениях любители баскетбола больше не нуждаются.

Последние два года Пэйтон скитался по всему миру.

«Форт-Уэйн Мэд Энтс», G-лига.

«Осос де Манати», Пуэрто-Рико.

«Кэрнс Тэйпанс», Австралия.

«Индиана Мэд Энтс», G-лига.

«Бирмингэм Скодронс», G-лига.

Осенью «Новый Орлеан» присматривался к Пэйтону, который родился и вырос в Луизиане. Но звание лучшего по передачам в G-лиге «Пеликанс» не слишком убедило – после участия в тренировочном лагере разыгрывающий оказался в фарм-клубе луизианской команды.

Однако «Новый Орлеан» – это особенная команда лиги, которую чуть ли не ежегодно накрывает эпидемия травм. К середине ноября «Пеликанс» потеряли семь игроков основы. Матч с «Кливлендом» неделю назад пропускали Брэндон Ингрэм (растяжение связок голеностопа), Трей Мерфи (растяжение задней поверхности правого бедра), Зайон Уильямсон (растяжение задней поверхности левого бедра), Херб Джонс (растяжение связок правого плеча), Деджонте Мюррэй (перелом левой руки), Си Джей Макколлум (растяжение отводящей мышцы правого бедра) и Хосе Альварадо (растяжение левой мышцы бедра).

Так, карьера Пэйтона в НБА внезапно возобновилась.

20 ноября он вышел в старте против «Кливленда».

А 26 ноября установил рекорд сезона по передачам против «Индианы», сделав 21 пас при 5 потерях за 31 минуту.

До этого рекорд сезона принадлежал Трэю Янгу – 18 ноября против «Сакраменто» он отдал 19 передач при 5 потерях.

Сегодня же в тройку лучших вошел и Джейлен Брансон. Он отдал 17 передач в разгромном матче с «Наггетс».

«Новый Орлеан» все равно уступил «Индиане» – 110:114. Но Пэйтон со своей стороны сделал все что мог – помимо передач, у него 14 очков (7 из 11), 7 подборов и 2 перехвата, а его минуты «Пеликанс» выиграли «+10».

Пэйтон так и не научился бросать – теперь он и вовсе не атакует из-за дуги. Зато подстригся, так что прическа не портит ему эффективность при средних попытках.

Самое же главное – то, что «Пеликанс» полностью доверили разыгрывающему мяч и использовали, например, вернувшегося Си Джей Макколлума в качестве атакующего защитника. Какие бы сложности с броском ни имелись у Пэйтона, но когда-то он считался вполне компетентным, подающим надежды плеймейкером, попал в символическую сборную новичков и заслужил сравнения с Рэджоном Рондо. Поэтому он воспользовался предоставленным шансом, чтобы показать навыки плеймейкера как раз в стиле бостонского классика начала десятых – создавал трехочковые броски и набрасывал парашюты через не самую впечатляющую оборону «Индианы».

«Это много для меня значит. Спасибо Всевышнему, – сказал Пэйтон. – Это больше, чем невероятно. Хорошо, что парни с самого начала поверили мне – поняли, что я пытаюсь создать для них простые возможности. И потом мы уже выстроили отношения – на тренировках, через постоянное обсуждение, через видео. У нас было совсем мало времени, но, к счастью, многое получилось».

Пэйтон разбудил Тайриза Халибертона (у того 34 очка, 9 из 18) – когда счет сравнялся на 104 за 3 минуты до сирены, лидер «Пэйсерс» включился пятью своими очками и передачей под данк Бена Матурина и закрыл все вопросы, как минимум, по этой игре.

«Новый Орлеан» известен тем, что умеет реабилитировать людей, на которых вся лига поставила крест. Несколько лет назад тут всплыл бывший 2-й пик драфта Джалил Окафор, провел пару не самых плохих сезонов и заслужил новый контракт в «Пистонс» (после чего и сгинул окончательно). В этом году «Пеликанс» получают почти 30 неожиданных минут от Брэндона Бостона, который первые три года в лиге безнадежно протирал штаны на скамейке «Клипперс».

Даже после рекорда будущее Элфрида Пэйтона в лиге туманно. Разыгрывающий без трехочкового и без защиты – это не совсем то, что востребовано в современной НБА.

Макколлум – в строю. В среду должен выйти основной разыгрывающий «Нового Орлеана» Деджонте Мюррэй. Через неделю станут известны сроки возвращения Хосе Альварадо.

Как минимум, это означает, что Пэйтон потеряет игровое время и безраздельное владение мячом, а значит, и выпадает из зоны комфорта.

И все же такие сверхрезультативные всплески – достойная удивления редкость. Особенно в исполнении игрока, о существовании которого давно давно забыли. Пэйтон напомнил всей лиге, что заслуживает второго шанса, а всем остальным – что качество игры очень сильно зависит от специфической роли и от того, насколько она комфортна для конкретного исполнителя.

Фото: Gettyimages.ru /Dylan Buell