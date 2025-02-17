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Единая лига ВТБ представила лучшие моменты Матча всех звезд

Единая лига ВТБ выложила отчет о Матче всех звезд.

Команда российских баскетболистов победила команду легионеров – 124:107.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: VK видео, Единая Лига ВТБ
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoБаскетбол - видео
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