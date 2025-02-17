Единая лига ВТБ представила лучшие моменты Матча всех звезд
Единая лига ВТБ выложила отчет о Матче всех звезд.
Команда российских баскетболистов победила команду легионеров – 124:107.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: VK видео, Единая Лига ВТБ
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