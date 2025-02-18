«Уизардс» подписали 10-дневный контракт с Эриком Стивенсоном

«Уизардс» провели перестановки в составе.

«Вашингтон » подписал 10-дневный контракт с защитником Эриком Стивенсоном (25 лет, 193 см).

Клуб также расстался с Джейленом Науэллом, с который ранее также заключил 10-дневное соглашение.

Стивенсон в среднем набирает 17,1 очка, 4,1 подбора и 3,3 передачи в 32 матчах за фарм-команду «Уизардс» в Лиге развития.