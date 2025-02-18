Кристиан Колоко о выступлении за «Лейкерс» и в G-лиге: «Непросто, но в этом есть своя прелесть»

Кристиан Колоко рассказал о сложностях игрока на двустороннем контракте.

«Это непросто, непросто, но такова реальность двустороннего контракта. Мы на десятидневном выезде с основной командой... затем приезжаю в «Саут-Бэй», и мне нужно отыграть 35 минут.

Это довольно тяжело, но в этом и своеобразная прелесть двустороннего контракта. Ты должен реагировать на эти вызовы. Наверное, я к этому уже привык», – сказал центровой «Лейкерс».

Колоко принял участие в 29 матчах сезона за «Лейкерс ».