Кристиан Колоко о выступлении за «Лейкерс» и в G-лиге: «Непросто, но в этом есть своя прелесть»
Кристиан Колоко рассказал о сложностях игрока на двустороннем контракте.
«Это непросто, непросто, но такова реальность двустороннего контракта. Мы на десятидневном выезде с основной командой... затем приезжаю в «Саут-Бэй», и мне нужно отыграть 35 минут.
Это довольно тяжело, но в этом и своеобразная прелесть двустороннего контракта. Ты должен реагировать на эти вызовы. Наверное, я к этому уже привык», – сказал центровой «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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