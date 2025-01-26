Бронни Джеймс обновил рекорд карьеры, набрав 31 очко в матче G-лиги против фарм-клуба «Портленда»
Бронни Джеймс помог фарм-клубу «Лейкерс» победить дома.
Разыгрывающий установил рекорд профессиональной карьеры, набрав 31 очко при 10 точных из 22 бросков с игры и 5 из 11 трехочковых. Джеймс добавил 3 передачи, 2 подбора и 2 перехвата.
Его команда взяла верх над фарм-клубом «Портленда» – 122:110.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети G-лиги НБА
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