Бронни Джеймс обновил рекорд карьеры, набрав 31 очко в матче G-лиги против фарм-клуба «Портленда»

Бронни Джеймс помог фарм-клубу «Лейкерс» победить дома.

Разыгрывающий установил рекорд профессиональной карьеры, набрав 31 очко при 10 точных из 22 бросков с игры и 5 из 11 трехочковых. Джеймс добавил 3 передачи, 2 подбора и 2 перехвата.

Его команда взяла верх над фарм-клубом «Портленда » – 122:110.