Реклама и перерывы заняли почти 2,5 часа из 3-часовой трансляции Матча всех звезд НБА

Игровое время Матча всех звезд НБА составило всего 34 минуты.

По данным Clutch Points, чистое игровое время прошедшего Матча всех звезд-2025 в Сан-Франциско составило 33 минуты и 41 секунду.

При этом телевизионная трансляция длилась три часа. 2 часа и 26 минуты ушли на рекламные ролики и перерывы.