Реклама и перерывы заняли почти 2,5 часа из 3-часовой трансляции Матча всех звезд НБА
Игровое время Матча всех звезд НБА составило всего 34 минуты.
По данным Clutch Points, чистое игровое время прошедшего Матча всех звезд-2025 в Сан-Франциско составило 33 минуты и 41 секунду.
При этом телевизионная трансляция длилась три часа. 2 часа и 26 минуты ушли на рекламные ролики и перерывы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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