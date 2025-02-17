Джейлен Браун о Матче всех звезд в Бостоне: «Это было бы потрясающе. У нас самые сумасшедшие болельщики»
Джейлен Браун считает, что Бостон стал бы прекрасной площадкой для Матча звезд.
«Это было бы здорово. Это было бы потрясающе. Я думаю, что город готов к этому. У нас в Бостоне самые сумасшедшие болельщики в мире, так что я думаю, что им это понравится.
Сегодня на трибунах было как-то немного пусто. Я не думаю, что в Бостоне это возможно. Если мы привезем Матч всех звезд в Бостон, я бы с удовольствием его посетил, и думаю, что это было бы здорово для игры», – сказал форвард «Селтикс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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