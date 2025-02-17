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«Я что, включил похороны?». Кендрику Перкинсу не понравилось прощание TNT на Матче всех звезд

Кендрик Перкинс раскритиковал трансляцию Матча всех звезд.

Бывший баскетболист и эксперт ESPN оценил новый формат, который позволил ветеранам сыграть против молодых баскетболистов.

«У всех свое мнение, но OG’s не хотят проигрывать молодежи. Этот формат мне нравится. Старички переехали щенков».

Перкинс с неодобрением отнесся к задержкам и вставкам.

Много времени заняло прощание телеканала TNT, проводившего последний Матч всех звезд перед потерей прав на телетрансляции.

«Я что, включил похороны?» – недоуменно отозвался ведущий в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Кендрика Перкинса
logoМатч всех звезд НБА
logoКендрик Перкинс
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