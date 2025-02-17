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Карл-Энтони Таунс и Гэйб Винсент избраны вице-президентами Исполнительного комитета профсоюза игроков

Карл-Энтони Таунс и Гэйб Винсент вошли в руководство профсоюза игроков.

Совет представителей профсоюза игроков НБА избрал центрового «Нью-Йорка» Карла-Энтони Таунса и разыгрывающего «Лейкерс» Гэйба Винсента вице-президентами Исполнительного комитета организации.

Форвард «Бостона» Джейлен Браун также переизбран вице-президентом.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoКарл-Энтони Таунс
logoДжейлен Браун
logoГэйб Винсент
logoНБА
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