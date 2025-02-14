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Карл-Энтони Таунс: «Никс» уже значительно лучше, чем в начале сезона»

Карл-Энтони Таунс прокомментировал прогресс нового клуба.

Центровой перешел в «Нью-Йорк» в результате обмена в это межсезонье и стал одним из лидеров команды, заслужив вызов на Матч всех звезд.

«Никс» занимают 3-е место на Востоке с результатом 36-18.

«Мы отлично справляемся в атаке. Но вот в оборонительном плане нам еще предстоит поработать. В том, что касается надежности, дисциплины. Но мы уже значительно лучше, чем были в начале сезона.

Стараемся прогрессировать хотя бы на 1% в каждой игре. И у нас, как мне кажется, получается.

Что касается Матча всех звезд, я стараюсь по-настоящему ценить эти моменты. Я пришел к этому по ходу моей карьеры. Стараюсь ценить все, потому что невозможно спрогнозировать, что тебя ждет дальше в жизни», – заключил Таунс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Wire
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