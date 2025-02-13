Джеймс Харден вышел на 13-е место по количеству очков в истории регулярных сезонов НБА

Джеймс Харден поднимается в рейтинге по результативности.

Разыгрывающий «Клипперс» опередил Хакима Оладжувона (26946) и поднялся на 13-ю строчку по количеству очков в регулярных сезонах НБА .

Впереди Элвин Хэйс (27313).

Харден был близок к трипл-даблу в игре против «Мемфиса ». На его счету 18 очков (6 из 18 с игры), 10 передач и 8 подборов.

Форвард Кавай Ленард стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков, 5 подборов, 4 передачи и 3 перехвата при 9 точных из 19 бросков с игры и 2 из 6 из-за дуги.

«Клипперс » победили «Гриззлис» со счетом 128:114.