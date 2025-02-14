Норман Пауэлл обновил личный рекорд сезона, набрав 41 очко в матче с «Ютой»
Норман Пауэлл стал самым результативным игроком в матче против «Джаз».
Защитник набрал 41 очко, реализовав 13 из 26 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 10 из 13 штрафных, и обновил личный рекорд результативности в сезоне.
Джеймс Харден добавил 32 очка, 10 подборов, 7 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.
Усилия защитников помогли «Клипперс» победить «Юту» по итогам овертайма с общим счетом 120:116.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем