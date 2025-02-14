Норман Пауэлл обновил личный рекорд сезона, набрав 41 очко в матче с «Ютой»

Норман Пауэлл стал самым результативным игроком в матче против «Джаз».

Защитник набрал 41 очко, реализовав 13 из 26 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 10 из 13 штрафных, и обновил личный рекорд результативности в сезоне.

Джеймс Харден добавил 32 очка, 10 подборов, 7 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Усилия защитников помогли «Клипперс » победить «Юту» по итогам овертайма с общим счетом 120:116.