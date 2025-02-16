Элайджа Прайс (7) из Фресно Стэйт побил рекорд Пола Джорджа (6) среди первокурсников в NCAA по количеству дабл-даблов

Элайджа Прайс обновил рекорд среди первокурсников в NCAA.

Форвард Фресно Стэйт набрал 15 очков и 12 подборов в проигранном матче с Невадой (51:52). Это 7-й дабл-дабл новичка в нынешнем сезоне. Прайс обновил рекорд, установленный Полом Джорджем в сезоне-2008/09.

Прайс занимает 4-е место среди новичков по подборам в нападении и в целом.

Средние показатели игрока – 10 очков, 7,8 подбора, 1 передача, 1,2 блок-шота и 1,3 перехвата в 25 матчах.