Адам Сильвер о том, что сделал бы в роли игрока НБА: «Перестал бы жаловаться на судейство»
Адам Сильвер пошутил на пресс-конференции.
Комиссионера лиги спросили, что он сделал бы, если бы на один день стал игроком НБА.
«Перестал бы жаловаться на судейство», – ответил Сильвер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Шейна Янга
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