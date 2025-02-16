Джо Маззулла: «Терпеть не могу большой перерыв в матче, хотел бы, чтобы его отменили»
Джо Маззулла поделился мнением о возможных изменениях.
Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер высказывался в пользу 10-минутных четвертей, но его мнение встретило волну критики.
Джо Маззулла рассказал о своих идеях.
«Если бы я принимал решения, я бы отменил большой перерыв между половинами. Терпеть его не могу.
Вообще не понимаю его. Точнее, я понимаю деловую сторону вопроса, но она меня бесит. Это бесполезное правило.
Этот перерыв дает тебе возможность убраться с арены. Разрушает соревновательную атмосферу. Никак не могу понять его с психологической точки зрения», – заключил главный тренер «Бостона».
Маззулла также предложил после фола отправлять нарушившего правила игрока на другую половину площадки и не давать вернуться большую часть времени на владение.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports Boston
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