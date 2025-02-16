Джо Маззулла: «Терпеть не могу большой перерыв в матче, хотел бы, чтобы его отменили»

Джо Маззулла поделился мнением о возможных изменениях.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер высказывался в пользу 10-минутных четвертей, но его мнение встретило волну критики.

Джо Маззулла рассказал о своих идеях.

«Если бы я принимал решения, я бы отменил большой перерыв между половинами. Терпеть его не могу.

Вообще не понимаю его. Точнее, я понимаю деловую сторону вопроса, но она меня бесит. Это бесполезное правило.

Этот перерыв дает тебе возможность убраться с арены. Разрушает соревновательную атмосферу. Никак не могу понять его с психологической точки зрения», – заключил главный тренер «Бостона ».

Маззулла также предложил после фола отправлять нарушившего правила игрока на другую половину площадки и не давать вернуться большую часть времени на владение.