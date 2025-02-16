«Выйдешь сам, или тебя вынести?». Фанат «Далласа» подумывает о судебном иске
Болельщик, выведенный со стадиона на игре «Мэверикс», может обратиться в суд.
Фанат, пойманный на камеру, отчетливо проговорил «увольте Нико», после чего был выведен с арены. В эпизоде поучаствовал миноритарный владелец клуба Марк Кьюбан, который позже попытался объяснить свою позицию и помириться с болельщиком, предложив ему места в первом ряду.
Тем не менее зритель подумывает об обращении в суд.
«Они обрушились на фанатов и пытаются их задавить. Кьюбан врет и опять льет на нас дерьмо. Это просто безумие.
Первое, что мне сказала охрана стадиона: «Ты выйдешь сам, или тебя вынести?».
Я еще подумаю, но не исключаю подачи искового заявления», – рассказал болельщик в интервью.
Клуб заявляет, что действия охраны стали следствием «деструктивного поведения и отказа от сотрудничества».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем