1

«Выйдешь сам, или тебя вынести?». Фанат «Далласа» подумывает о судебном иске

Болельщик, выведенный со стадиона на игре «Мэверикс», может обратиться в суд.

Фанат, пойманный на камеру, отчетливо проговорил «увольте Нико», после чего был выведен с арены. В эпизоде поучаствовал миноритарный владелец клуба Марк Кьюбан, который позже попытался объяснить свою позицию и помириться с болельщиком, предложив ему места в первом ряду.

Тем не менее зритель подумывает об обращении в суд.

«Они обрушились на фанатов и пытаются их задавить. Кьюбан врет и опять льет на нас дерьмо. Это просто безумие.

Первое, что мне сказала охрана стадиона: «Ты выйдешь сам, или тебя вынести?».

Я еще подумаю, но не исключаю подачи искового заявления», – рассказал болельщик в интервью.

Клуб заявляет, что действия охраны стали следствием «деструктивного поведения и отказа от сотрудничества».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ sports
logoДаллас
logoЛука Дончич
logoМарк Кьюбан
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма о трансфере Луки Дончича: «Все еще самый безумный обмен, который я видел»
9 минут назад
Дрэймонд Грин: «В нынешних матчах НБА нет содержания и смысла. Кто быстрее и точнее»
945 минут назад
Адам Сильвер о том, что сделал бы в роли игрока НБА: «Перестал бы жаловаться на судейство»
6сегодня, 10:21
Призовые Мэка Маккланга с конкурсов данков (310 тысяч долларов) превышают его общий заработок в НБА
3сегодня, 09:45Фото
Кевин Пантер пропустит следующие три недели из-за травмы левого плеча
сегодня, 09:16
Энтони Эдвардс об отсутствии желания быть лицом лиги: «Слишком много ответственности, хочу оставаться собой»
7сегодня, 08:59
Энтони Эдвардс о следующем лице НБА: «Для этого у них есть Вембаньяма»
4сегодня, 08:47
Дрэймонд Грин: «Джимми Батлер стал для нас системой жизнеобеспечения. Впереди 27-матчевый плей-офф»
15сегодня, 08:36
Джо Маззулла: «Терпеть не могу большой перерыв в матче, хотел бы, чтобы его отменили»
4сегодня, 08:24
Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис огласили стартовые пятерки Матча всех звезд Лиги ВТБ
сегодня, 08:06Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Элайджа Прайс (7) из Фресно Стэйт побил рекорд Пола Джорджа (6) среди первокурсников в NCAA по количеству дабл-даблов
26 минут назад
«Трапани Шарк» нацелился на Маттео Спаньоло из «Альбы»
сегодня, 09:33
Андрей Ведищев: «Мониторим рынок»
1вчера, 18:48
Горан Шашич: «Матч звезд Единой лиги ВТБ – лучший матч звезд в мире»
1вчера, 17:55
Президент «Пармы»: «Самсон Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель»
2вчера, 17:02
Марко Тодорович покинул «Мурсию»
вчера, 16:19
Андрей Ведищев о Матче звезд Лиги ВТБ: «Это шоу, но в конце матча страсти будут кипеть»
вчера, 16:10
Илона Корстин: «Матч всех звезд Единой лиги ВТБ – для меня как личный ребенок»
1вчера, 14:39
Сергей Кущенко: «Идеология и философия Матча друзей заключается в том, чтобы протестировать то, что должно сработать на Матче звезд»
вчера, 14:33
Наталия Фураева о паузе в чемпионате: «Возможно проведем контрольные игры с нашей командой Суперлиги или кем‑то еще»
1вчера, 13:55
Рекомендуем