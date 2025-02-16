«Выйдешь сам, или тебя вынести?». Фанат «Далласа» подумывает о судебном иске

Болельщик, выведенный со стадиона на игре «Мэверикс», может обратиться в суд.

Фанат, пойманный на камеру, отчетливо проговорил «увольте Нико», после чего был выведен с арены. В эпизоде поучаствовал миноритарный владелец клуба Марк Кьюбан, который позже попытался объяснить свою позицию и помириться с болельщиком, предложив ему места в первом ряду.

Тем не менее зритель подумывает об обращении в суд.

«Они обрушились на фанатов и пытаются их задавить. Кьюбан врет и опять льет на нас дерьмо. Это просто безумие.

Первое, что мне сказала охрана стадиона: «Ты выйдешь сам, или тебя вынести?».

Я еще подумаю, но не исключаю подачи искового заявления», – рассказал болельщик в интервью.

Клуб заявляет, что действия охраны стали следствием «деструктивного поведения и отказа от сотрудничества».