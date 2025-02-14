Марк Кьюбан предложил выведенному с матча болельщику место в первом ряду

Марк Кьюбан помирился с недовольным фанатом «Далласа».

Несколько болельщиков были выведены из-за скандирования фразы «увольте Нико!».

Одним из них стал фанат, сказавший это после попадания на камеру. Его поведение вызвало недовольство Марка Кьюбана , который резко высказался в его адрес во время эпизода.

Бывший управляющий «Мэверикс» объяснил свою реакцию.

«Мне было все равно, что он говорил. Но он повторял это регулярно, фанаты гудели на него, и это происходило во время критических эпизодов игры и во время штрафных бросков.

В эти моменты надо либо соблюдать тишину, либо поддерживать команду», – заключил Кьюбан.

Миноритарный владелец пообщался с фанатом в один из следующих дней и предложил ему место в первом ряду на матч.

Болельщик назвал это «шагом в верном направлении».