Марк Кьюбан предложил выведенному с матча болельщику место в первом ряду
Марк Кьюбан помирился с недовольным фанатом «Далласа».
Несколько болельщиков были выведены из-за скандирования фразы «увольте Нико!».
Одним из них стал фанат, сказавший это после попадания на камеру. Его поведение вызвало недовольство Марка Кьюбана, который резко высказался в его адрес во время эпизода.
Бывший управляющий «Мэверикс» объяснил свою реакцию.
«Мне было все равно, что он говорил. Но он повторял это регулярно, фанаты гудели на него, и это происходило во время критических эпизодов игры и во время штрафных бросков.
В эти моменты надо либо соблюдать тишину, либо поддерживать команду», – заключил Кьюбан.
Миноритарный владелец пообщался с фанатом в один из следующих дней и предложил ему место в первом ряду на матч.
Болельщик назвал это «шагом в верном направлении».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Fox Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем