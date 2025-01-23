Джо Маззулла о «Клипперс»: «Считать их легкими противниками – значит не уважать тренера-чемпиона и коллектив очень хороших баскетболистов»

Джо Маззулла поделился впечатлениями от игры с «Клипперс».

«Селтикс» сумели добиться гостевой победы в овертайме (117:113).

«Многие говорили, что это должна быть легкая победа. Почему? Говорить так – значит не уважать тренера-чемпиона и коллектив очень хороших баскетболистов. Это свидетельствовало бы о высоком самомнении и самоуверенности.

Все случилось так, как должно было. Тренер чемпионского уровня, отличные игроки с большим опытом в лиге, они сделали то, что должны были.

Наши парни правильно подошли к игре, приняли верные решения. Конечно, можно быть лучше в деталях, но просто не было бы в любом случае», – заключил главный тренер «Бостона ».

Защитник Джейлен Браун (25) и форвард Джейсон Тейтум (24) стали наиболее результативными в составе команды. Защитник Джейден Спрингер (8 + 4 перехвата) и центровой Неэмиаш Кета (11 + 4 подбора) набрали заключительные очки на последней минуте овертайма, которые обеспечили «Бостону» победу.