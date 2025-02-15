Джо Маззулла: «Тренерская карьера Пепа Гвардиолы стала для меня дорожной картой»

Джо Маззулла видит сходство между своей карьерой и карьерой Пепа Гвардиолы.

«Очевидно, я даже близко не такой менеджер, как Пеп, но у нас похожее начало. Он тренировал вторую команду «Барселоны», а я – команду G-лиги «Мэн». Они могли легко выбрать тренера с более громким именем, но они выбрали парня, сидящего на задней скамейке без всякого опыта.

Карьера Пепа действительно стала дорожной картой того, как я хотел построить культуру, команду и достичь величия. Посмотрите на его тактические способности, его способность управлять лучшими игроками, что, как я считаю, отличает тренеров в любом виде спорта. Это то, чему я действительно мог бы научиться», – сказал главный тренер «Бостона ».