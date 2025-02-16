Адам Сильвер: «Не сомневаюсь в том, что Дюмоны-Адельсоны оставят «Мэверикс» в Далласе»

Адам Сильвер прокомментировал обмен Луки Дончича.

Комиссионер лиги признался, что сам был удивлен сделкой по переходу звездного разыгрывающего в «Лейкерс».

«Могу точно сказать только одно. История рассудит, был ли этот обмен разумным, но они действовали в интересах своей организации. У меня нет дополнительной информации или оснований подозревать их в скрытых мотивах.

Не сомневаюсь в том, что Дюмоны-Адельсоны приобрели клуб с намерением оставить его в Далласе . Абсолютно уверен, что они рассчитывают на долгосрочный успех организации.

Фанатов «Далласа» хочу попросить доверять своей команде», – заключил Сильвер на пресс-конференции Матча всех звезд.