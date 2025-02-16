Адам Сильвер: «Не сомневаюсь в том, что Дюмоны-Адельсоны оставят «Мэверикс» в Далласе»
Адам Сильвер прокомментировал обмен Луки Дончича.
Комиссионер лиги признался, что сам был удивлен сделкой по переходу звездного разыгрывающего в «Лейкерс».
«Могу точно сказать только одно. История рассудит, был ли этот обмен разумным, но они действовали в интересах своей организации. У меня нет дополнительной информации или оснований подозревать их в скрытых мотивах.
Не сомневаюсь в том, что Дюмоны-Адельсоны приобрели клуб с намерением оставить его в Далласе. Абсолютно уверен, что они рассчитывают на долгосрочный успех организации.
Фанатов «Далласа» хочу попросить доверять своей команде», – заключил Сильвер на пресс-конференции Матча всех звезд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Footboom
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