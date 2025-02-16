4

Адам Сильвер: «Не сомневаюсь в том, что Дюмоны-Адельсоны оставят «Мэверикс» в Далласе»

Адам Сильвер прокомментировал обмен Луки Дончича.

Комиссионер лиги признался, что сам был удивлен сделкой по переходу звездного разыгрывающего в «Лейкерс».

«Могу точно сказать только одно. История рассудит, был ли этот обмен разумным, но они действовали в интересах своей организации. У меня нет дополнительной информации или оснований подозревать их в скрытых мотивах.

Не сомневаюсь в том, что Дюмоны-Адельсоны приобрели клуб с намерением оставить его в Далласе. Абсолютно уверен, что они рассчитывают на долгосрочный успех организации.

Фанатов «Далласа» хочу попросить доверять своей команде», – заключил Сильвер на пресс-конференции Матча всех звезд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Footboom
logoАдам Сильвер
logoЛука Дончич
logoНБА
logoДаллас
Патрик Дюмон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич – первый №77 в «Лейкерс». Он создает моду на «большие» номера
25вчера, 21:45
Джини Басс: «Лука Дончич — очень особенный игрок, но нам пришлось многим пожертвовать»
5вчера, 20:04
«Лейкерс» уверены, что «все лучшее у Дончича еще впереди» (Сэм Эмик)
17вчера, 09:13
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ выложила отчет о Матче друзей в рамках звездного уик-энда
7 минут назадВидео
«Хорнетс» не стали заявлять официальный протест по поводу отмененного обмена Марка Уильямса
21 минуту назад
NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Канзас Стэйт
6вчера, 21:16
Донован Митчелл: «Осталось взять конкурс трехочковых»
1сегодня, 05:35
Дрэймонд Грин о дисквалификации «Сперс» в конкурсе мастерства: «Старик прыгнул с обрыва вслед за новичком»
3сегодня, 05:30
Джа Морэнт и Яннис Адетокумбо подумывают об участии в конкурсе данков
2сегодня, 05:10
Мэк Маккланг стал трехкратным победителем конкурса данков
16сегодня, 04:55Видео
Тайлер Хирро победил в конкурсе трехочковых бросков
5сегодня, 04:30Видео
Эван Мобли и Донован Митчелл выиграли конкурс мастерства
3сегодня, 04:15Видео
Крис Пол и Виктор Вембаньяма были дисквалифицированы на конкурсе мастерства из-за своей тактики
13сегодня, 04:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ведищев: «Мониторим рынок»
1вчера, 18:48
Горан Шашич: «Матч звезд Единой лиги ВТБ – лучший матч звезд в мире»
1вчера, 17:55
Президент «Пармы»: «Самсон Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель»
2вчера, 17:02
Марко Тодорович покинул «Мурсию»
вчера, 16:19
Андрей Ведищев о Матче звезд Лиги ВТБ: «Это шоу, но в конце матча страсти будут кипеть»
вчера, 16:10
Илона Корстин: «Матч всех звезд Единой лиги ВТБ – для меня как личный ребенок»
1вчера, 14:39
Сергей Кущенко: «Идеология и философия Матча друзей заключается в том, чтобы протестировать то, что должно сработать на Матче звезд»
вчера, 14:33
Наталия Фураева о паузе в чемпионате: «Возможно проведем контрольные игры с нашей командой Суперлиги или кем‑то еще»
1вчера, 13:55
Раиса Мусина о Клюндиковой в WNBA: «Она всего достигла в российском баскетболе, но находит в себе силы и мотивацию идти вперед»
вчера, 11:26
Разыгрывающий Стэнли Уиттакер может оказаться в «Парме»
114 февраля, 18:59Фото
Рекомендуем