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Джини Басс: «Лука Дончич — очень особенный игрок, но нам пришлось многим пожертвовать»

Джини Басс впервые высказалсь об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».

«Лука Дончич — очень особенный игрок, мы рады видеть его в составе команды «Лейкерс». Но нам пришлось многим пожертвовать, чтобы заполучить его. Нам будет не хватать Энтони Дэвиса и Макса Кристи.

Но, знаете, мы всегда пытаемся улучшить команду. Стать немного лучше и в конечном итоге выиграть чемпионат», – сказал владелица «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Lakers Nation
logoЛука Дончич
Джини Басс
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoМакс Кристи
logoЛейкерс
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