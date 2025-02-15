Джини Басс: «Лука Дончич — очень особенный игрок, но нам пришлось многим пожертвовать»

Джини Басс впервые высказалсь об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».

«Лука Дончич — очень особенный игрок, мы рады видеть его в составе команды «Лейкерс». Но нам пришлось многим пожертвовать, чтобы заполучить его. Нам будет не хватать Энтони Дэвиса и Макса Кристи .

Но, знаете, мы всегда пытаемся улучшить команду. Стать немного лучше и в конечном итоге выиграть чемпионат», – сказал владелица «Лейкерс ».