Джини Басс: «Лука Дончич — очень особенный игрок, но нам пришлось многим пожертвовать»
Джини Басс впервые высказалсь об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».
«Лука Дончич — очень особенный игрок, мы рады видеть его в составе команды «Лейкерс». Но нам пришлось многим пожертвовать, чтобы заполучить его. Нам будет не хватать Энтони Дэвиса и Макса Кристи.
Но, знаете, мы всегда пытаемся улучшить команду. Стать немного лучше и в конечном итоге выиграть чемпионат», – сказал владелица «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Lakers Nation
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