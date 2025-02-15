«Лейкерс» уверены, что «все лучшее у Дончича еще впереди» (Сэм Эмик)
Стала известна одна из мотиваций «Лейкерс» при обмене Луки Дончича.
«Согласно источникам в «Лейкерс», в клубе уверены, что все лучшее у Дончича еще впереди.
Этот расчет отчасти связан с убеждением, которое восходит к временам Фила Джексона. Легендарный тренер «озерников» всегда считал, что настоящая зрелость у игроков начинается только на исходе третьего десятка, то есть у баскетболиста еще есть время выработать правильный подход, когда он находится в возрасте Дончича», – пишет обозреватель The Athletic Сэм Эмик.
Калифорнийцы заполучили 25-летнюю суперзвезду в обмене с «Далласом». В техасском клубе заявили, что опасаются по поводу дисциплины и физической готовности претендующего на крупный контракт словенца в долгосрочной перспективе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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