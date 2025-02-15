«Лейкерс» уверены, что «все лучшее у Дончича еще впереди» (Сэм Эмик)

Стала известна одна из мотиваций «Лейкерс» при обмене Луки Дончича.

«Согласно источникам в «Лейкерс », в клубе уверены, что все лучшее у Дончича еще впереди.

Этот расчет отчасти связан с убеждением, которое восходит к временам Фила Джексона . Легендарный тренер «озерников» всегда считал, что настоящая зрелость у игроков начинается только на исходе третьего десятка, то есть у баскетболиста еще есть время выработать правильный подход, когда он находится в возрасте Дончича», – пишет обозреватель The Athletic Сэм Эмик.

Калифорнийцы заполучили 25-летнюю суперзвезду в обмене с «Далласом ». В техасском клубе заявили, что опасаются по поводу дисциплины и физической готовности претендующего на крупный контракт словенца в долгосрочной перспективе.