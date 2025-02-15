Наталия Фураева о паузе в чемпионате: «Возможно проведем контрольные игры с нашей командой Суперлиги или кем‑то еще»
Наталия Фураева рассказала о планах ЦСКА на паузу в чемпионате Лиги ВТБ.
«В этот раз не распускаем команду надолго, лишь с пятницы по воскресенье. И то много наших игроков и представителей тренерского медицинского штаба задействованы в Матче звезд Единой лиги.
Возможно проведем контрольные игры с нашей командой Суперлиги или кем‑то еще. Но это будет видно по ходу тренировочного сбора. Опыт прошлого сезона с выездом в Турцию на контрольные матчи решили не повторять», — отметила вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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