Наталия Фураева о паузе в чемпионате: «Возможно проведем контрольные игры с нашей командой Суперлиги или кем‑то еще»

Наталия Фураева рассказала о планах ЦСКА на паузу в чемпионате Лиги ВТБ.

«В этот раз не распускаем команду надолго, лишь с пятницы по воскресенье. И то много наших игроков и представителей тренерского медицинского штаба задействованы в Матче звезд Единой лиги.

Возможно проведем контрольные игры с нашей командой Суперлиги или кем‑то еще. Но это будет видно по ходу тренировочного сбора. Опыт прошлого сезона с выездом в Турцию на контрольные матчи решили не повторять», — отметила вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева.