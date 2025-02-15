Мэтт Барнс обратился к владельцу «Мэверикс»: «Вам лучше заткнуться, уж мы-то знаем, насколько хорош Лука»
Мэтт Барнс обратился к владельцу «Мэверикс» Патрику Дюмону.
«Даллас» перед дедлайном обменял Луку Дончича в «Лейкерс». Одной из главных мотиваций была обозначена плохая дисциплина и физическая форма словенца, о чем говорил и управляющий техасским клубом.
«Мистер Дюмон, лучше бы вам отойти в сторонку и присесть, вы ничего не знаете о тяжелой работе и о том, что нужно делать, чтобы достичь величия. У вас все вертится вокруг денег.
Надеюсь, у Энтони Дэвиса все будет хорошо по здоровью, и я желаю «Далласу» всего наилучшего в будущем, но вам лучше заткнуться, потому что мы все прекрасно знаем, насколько хорош Лука. Нам плевать, что вы скажете, просто сидите и будьте владельцем клуба», – произнес Барнс в своем подкасте All The Smoke.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Showtime Luka
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