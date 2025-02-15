Мэтт Барнс обратился к владельцу «Мэверикс»: «Вам лучше заткнуться, уж мы-то знаем, насколько хорош Лука»

Мэтт Барнс обратился к владельцу «Мэверикс» Патрику Дюмону.

«Даллас» перед дедлайном обменял Луку Дончича в «Лейкерс ». Одной из главных мотиваций была обозначена плохая дисциплина и физическая форма словенца, о чем говорил и управляющий техасским клубом.

«Мистер Дюмон, лучше бы вам отойти в сторонку и присесть, вы ничего не знаете о тяжелой работе и о том, что нужно делать, чтобы достичь величия. У вас все вертится вокруг денег.

Надеюсь, у Энтони Дэвиса все будет хорошо по здоровью, и я желаю «Далласу » всего наилучшего в будущем, но вам лучше заткнуться, потому что мы все прекрасно знаем, насколько хорош Лука. Нам плевать, что вы скажете, просто сидите и будьте владельцем клуба», – произнес Барнс в своем подкасте All The Smoke.