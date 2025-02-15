Кубок Франции. 1/2 финала. «Ле-Ман» – «Сен-Кантен», «Монако» сыграет с «Виллербаном»
Сегодня состоятся матчи 1/2 финала Кубка Франции.
«Ле-Ман» примет «Сен-Кантен», «Монако» сыграет с «Виллербаном».
1/2 финала
Ле-Ман – Сен-Кантен
15 февраля. 20.00
Монако – Виллербан
15 февраля. 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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