0

Чемпионат Франции. «Нантер» – «Шоле», «Лимож» против «Монако» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Нантер» сыграет с «Шоле», «Лимож» примет «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 10-2, Париж – 9-3, Виллербан – 9-3, Монако – 8-4, Бурк – 8-4, Сен-Кантен – 7-5, Страсбур – 7-6, Гравлин-Дюнкерк – 6-6, Ле-Ман – 6-6, Лимож – 5-7, Нанси – 5-7, Нантер – 5-7, Элан Шалон – 4-8, Дижон – 4-9, Ле-Портель – 3-9, Стад Рошеле – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЛе-Ман
logoчемпионат Франции
logoЛе-Портель
результаты
logoШоле
logoНантер
logoМонако
logoЛимож
logoСен-Кантен
logoСтад Рошеле
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Бурк» в гостях разгромил «Шоле», «Монако» выиграл у «Ле-Портеля» и другие результаты
14 декабря, 22:18
Чемпионат Франции. «Нантер» выиграл у «Нанси», «Бурк» разобрался с «Ле-Маном» и другие результаты
7 декабря, 22:28
Рекомендуем
Главные новости
Док Риверс: «Странно, когда во вторник выигрываешь турнир, а в пятницу снова играешь»
642 минуты назад
Макс Струс восстановился после травмы и дебютировал в сезоне в игре с «Бакс»
48 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – УНИКС, «Автодор» сыграет с «Пари НН»
253 минуты назадLive
Кармело Энтони о возможном обмене Джеймса: «Леброн сам проводит сделки, ему и решать. Но мне кажется, что это окно уже закрылось»
3сегодня, 09:29
«Обязательно вернется». Анна Седокова на время приостановит концертную деятельность в связи со смертью Яниса Тиммы
3сегодня, 09:17
«Голден Стэйт» проявляет все больше готовности к обмену Куминги, Муди и Подземски. Клуб активен на рынке
22сегодня, 08:20
Городской совет Филадельфии одобрил план на 1,3 миллиарда долларов по строительству новой арены «Сиксерс»
2сегодня, 08:02
«Сакраменто» больше не интересуется Заком Лавином и не планирует обменивать Де’Аарона Фокса
1сегодня, 07:21
НБА. «Кливленд» разгромил «Милуоки», «Майами» дома уступил «Оклахоме»
21сегодня, 07:09
Келли Убре после победы над «Шарлотт»: «В раздевалке «Филадельфии» отличная атмосфера»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Игокеа» – ФМП, «Цедевита Олимпия» – «Студентски центар»
сегодня, 09:25
Джош Нибо вернулся в состав «Милана» и сразу получил новую травму
сегодня, 09:06
Деннис Смит, как ожидается, присоединится к фарм-команде «Сан-Антонио» в G-лиге
1сегодня, 07:52
Чемпионат Греции. «Кардицас» – ПАОК, АЕК сыграет с «Лаврионом»
сегодня, 07:38
«Торонто» может попытаться заполучить Си Джей Макколлума или Майкла Портера
2сегодня, 07:26
Джимми Батлер не поехал с «Майами» на матч в Орландо, но может присоединиться к команде позже
3сегодня, 06:55
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Петким Спор», «Галатасарай» встретится с «Дарушафакой»
сегодня, 06:49
Тренер: «Бронни все больше напоминает игрока НБА»
4сегодня, 05:40
Уэйд Болдуин получил повреждение мышцы задней поверхности бедра
сегодня, 05:14
Еврокубок. «Валенсия» проиграла «Литкабелису»
вчера, 22:00
Рекомендуем