Чемпионат Франции. 23 очка Джеймса помогли «Монако» обыграть «Ле-Ман», «Париж» принимает «Шоле»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

23 очка Майка Джеймса помогли «Монако» обыграть «Ле-Ман», «Париж» принимает «Шоле». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 13-3, Монако – 13-4, Виллербан – 13-4, Париж – 12-4, Бурк – 11-6, Ле-Ман – 10-7, Сен-Кантен – 10-7, Элан Шалон – 8-9, Дижон – 8-9, Страсбур – 7-10, Нанси – 7-10, Гравлин-Дюнкерк – 7-10, Нантер – 6-11, Лимож – 5-12, Ле-Портель – 4-13, Стад Рошеле – 1-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.