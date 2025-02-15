Вембаньяма считает игру Леброна Джеймса самой недооцененной в НБА

Виктор Вембаньяма отдал должное Леброну Джеймсу.

Бигмен «Сперс» ответил на вопрос о том, чья игра в НБА является «самой недооцененной».

«Я назову Леброна .

Под словом недооцененный мы понимаем, что человека ценят недостаточно относительно его реальной ценности, правильно?» – заявил Вембаньяма .