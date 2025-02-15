«Даллас» был заинтересован в подписании Бена Симмонса после выкупа его контракта «Бруклином»
Названа команда, которая хотела подписать Бена Симмонса.
Защитник, который после дедлайна договорился о выкупе контракта с «Бруклином», был интересен «Далласу».
«Мэверикс» хотели объединить Симмонса с Кайри Ирвингом и Энтони Дэвисом, но австралиец выбрал «Клипперс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем