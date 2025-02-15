«Даллас» был заинтересован в подписании Бена Симмонса после выкупа его контракта «Бруклином»

Названа команда, которая хотела подписать Бена Симмонса.

Защитник, который после дедлайна договорился о выкупе контракта с «Бруклином», был интересен «Далласу ».

«Мэверикс» хотели объединить Симмонса с Кайри Ирвингом и Энтони Дэвисом, но австралиец выбрал «Клипперс ».