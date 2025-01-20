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Марк Дэйгнолт возглавит одну из команд на Матче всех звезд НБА

Марк Дэйгнолт станет одним из тренеров на Матче всех звезд НБА.

Главный тренер «Оклахомы» возглавит одну из четырех команд МВЗ-2025 в следующем месяце в Сан-Франциско.

Дэйгнолт получил первый в карьере вызов на Звездный уикенд после того, как «Тандер» гарантировали себе лучший результат в Западной конференции на 2 февраля благодаря воскресной победе над «Бруклином».

Последним тренером «Оклахомы» на Матче звезд был Скотт Брукс в сезоне-13/14.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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