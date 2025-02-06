«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова

«Уралмаш» ожидают дальнейшие изменения в составе.

Команду из Екатеринбурга должны покинуть российский форвард Никита Балашов (33 года, 207 см) и американский защитник Стэнли Уиттакер (30 лет, 183 см).

На счету Уиттакера 13,3 очка, 2,7 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем. Легионер проводит второй сезон в команде.

Балашов набирает 1,4 очка и 1,1 подбора, получая меньше 8 минут игрового времени.

«Уралмаш » проводит успешный сезон, занимая 5-ю строчку таблицы чемпионата с результатом 15-14.