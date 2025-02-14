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Бен Симмонс о том, что понравилось в «Клипперс»: «Ребята в команде по-настоящему борются за победу»

Бен Симмонс прокомментировал первую игру в новом клубе.

Защитник набрал 12 очков, 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата и помог команде справиться с «Ютой» по итогам овертайма.

Симмонс поделился тем, что его больше всего впечатлило в новом коллективе.

«Вся игра. Парни по-настоящему борются за победу. Мы, кажется, проигрывали 20 в какой-то момент, но все оставались собранными.

Игры перед перерывом на Матч всех звезд могут быть опасными. Но все в команде сохраняли концентрацию до самого конца и сумели добиться нужного результата», – заключил Симмонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ло Мюррэя
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