Норман Пауэлл: «У «Юты» много «больших» на площадке. Пользовался преимуществом в скорости и шел в проходы»

Норман Пауэлл прокомментировал рекорд сезона по очкам.

Защитник набрал 41 очко и стал самым результативным на площадке в победном матче с «Ютой» (120:116 ОТ).

«Просто продолжал атаковать. Мы использовали их размены в защите. У «Юты» много «больших» на площадке. Вытаскивали их на периметр, пользовались преимуществом в скорости и подвижности. Я смазал несколько лэй-апов в начале, но мне сказали продолжать в том же ключе, так что я сосредоточился на проходах к кольцу и смог оказать позитивное влияние по итогам всего матча», – поделился Пауэлл .