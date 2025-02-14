Норман Пауэлл: «У «Юты» много «больших» на площадке. Пользовался преимуществом в скорости и шел в проходы»
Норман Пауэлл прокомментировал рекорд сезона по очкам.
Защитник набрал 41 очко и стал самым результативным на площадке в победном матче с «Ютой» (120:116 ОТ).
«Просто продолжал атаковать. Мы использовали их размены в защите. У «Юты» много «больших» на площадке. Вытаскивали их на периметр, пользовались преимуществом в скорости и подвижности. Я смазал несколько лэй-апов в начале, но мне сказали продолжать в том же ключе, так что я сосредоточился на проходах к кольцу и смог оказать позитивное влияние по итогам всего матча», – поделился Пауэлл.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ло Мюррэя
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