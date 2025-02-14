«Защита берет титулы, но «Даллас» не может защищаться». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений:
Защита берет титулы, но «Даллас» не может ни защищаться, ни оставаться здоровым.
«Хьюстон» не набирает очки.
«Детройт» в полном порядке.
«Оклахома» – хозяин положения.
Но «Кливленд» не сильно отстает.
Терпеть не можете результативную игру? Включайте матчи «Бруклина».
«Бостон», «Лейкерс» и «Денвер» выглядят отлично.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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