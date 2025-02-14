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«Защита берет титулы, но «Даллас» не может защищаться». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.

Среди его наблюдений:

  1. Защита берет титулы, но «Даллас» не может ни защищаться, ни оставаться здоровым.

  2. «Хьюстон» не набирает очки.

  3. «Детройт» в полном порядке.

  4. «Оклахома» – хозяин положения.

  5. Но «Кливленд» не сильно отстает.

  6. Терпеть не можете результативную игру? Включайте матчи «Бруклина».

  7. «Бостон», «Лейкерс» и «Денвер» выглядят отлично.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoДенвер
logoХьюстон
logoКливленд
logoБостон
logoОклахома-Сити
logoДаллас
logoЛейкерс
logoДетройт
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