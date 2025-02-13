Леброн Джеймс стал 10-м по количеству набранных очков в истории «Лейкерс»
Леброн Джеймс вошел в десятку лучших бомбардиров в истории «Лейкерс».
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс превзошел члена Зала славы Джамала Уилкса и поднялся на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Это произошло в третьей четверти проигранного матча против «Юты» в среду. Джеймс завершил встречу с 18 очками и увеличил показатель до 10 603 очков за карьеру в «Лейкерс», опередив Уилкса, который набрал 10 601 очко за восемь сезонов в команде с 1977 по 1985 год.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Lakers Nation
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