Леброн Джеймс стал 10-м по количеству набранных очков в истории «Лейкерс»

Леброн Джеймс вошел в десятку лучших бомбардиров в истории «Лейкерс».

Суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс превзошел члена Зала славы Джамала Уилкса и поднялся на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Это произошло в третьей четверти проигранного матча против «Юты» в среду. Джеймс завершил встречу с 18 очками и увеличил показатель до 10 603 очков за карьеру в «Лейкерс», опередив Уилкса, который набрал 10 601 очко за восемь сезонов в команде с 1977 по 1985 год.