Брайан Уиндхорст: «Не думаю, что конец Леброна Джеймса близок»

Брайан Уиндхорст не верит, что Леброн Джеймс завершит карьеру в ближайшее время.

«Мне очень нравится нынешний состав «Лейкерс ». Я уверен, что они добавят бигмена этим летом, и мне очень нравится, куда они направятся в следующем сезоне.

В отличие от других, я не думаю, что конец Леброна Джеймса близок. Я думаю, что он способен совершить еще один рывок. Я думаю, что в следующем сезоне он может стать игроком уровня символической сборной НБА . Я не вижу причин, почему через год они не будут бороться за чемпионский титул», – сказал эксперт ESPN.