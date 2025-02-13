Брайан Уиндхорст: «Не думаю, что конец Леброна Джеймса близок»
Брайан Уиндхорст не верит, что Леброн Джеймс завершит карьеру в ближайшее время.
«Мне очень нравится нынешний состав «Лейкерс». Я уверен, что они добавят бигмена этим летом, и мне очень нравится, куда они направятся в следующем сезоне.
В отличие от других, я не думаю, что конец Леброна Джеймса близок. Я думаю, что он способен совершить еще один рывок. Я думаю, что в следующем сезоне он может стать игроком уровня символической сборной НБА. Я не вижу причин, почему через год они не будут бороться за чемпионский титул», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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