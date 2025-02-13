5

Брайан Уиндхорст: «Не думаю, что конец Леброна Джеймса близок»

Брайан Уиндхорст не верит, что Леброн Джеймс завершит карьеру в ближайшее время.

«Мне очень нравится нынешний состав «Лейкерс». Я уверен, что они добавят бигмена этим летом, и мне очень нравится, куда они направятся в следующем сезоне.

В отличие от других, я не думаю, что конец Леброна Джеймса близок. Я думаю, что он способен совершить еще один рывок. Я думаю, что в следующем сезоне он может стать игроком уровня символической сборной НБА. Я не вижу причин, почему через год они не будут бороться за чемпионский титул», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
Брайан Уиндхорст
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024 году с доходом 260 млн долларов. Карри – 2-й, Фьюри – 3-й, Месси – 4-й, Леброн, Неймар, Усик и Мбаппе – в топ-10 (Sportico)
74сегодня, 10:31
Кевин Дюрэнт о 40 тысячах очков за карьеру: «Попытаюсь оставаться стабильным и посмотрим, что из этого выйдет»
16вчера, 07:35
Началась новая эра НБА: Лука Дончич дебютировал за «Лейкерс»
4011 февраля, 21:20
Демар Дерозан лидирует в НБА по количеству попаданий в клатче за последние 10 лет
1511 февраля, 18:07
Рекомендуем
Главные новости
Чендлер Парсонс: «Алексей Лень отказался продать мне его игровой номер за 50 000 долларов»
3сегодня, 13:28
«Торонто» не планирует выкупать контракт Криса Буше
сегодня, 13:21
Юсуф Нуркич: «Орландо» не хватает одного игрока. Это мой маленький приятель из «Портленда»
3сегодня, 13:15
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Астану», «Зенит» сыграет с УНИКСом
1сегодня, 13:06
Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл лидирует, Зак Иди – на 2-й строчке
6сегодня, 11:55
«Егор Демин – среди наиболее подходящих «Оклахоме» кандидатов». Разыгрывающий попал на 7-ю строчку в мок-драфте No Ceilings
8сегодня, 11:20
Этторе Мессина: «Европейский баскетбол скоро потеряет молодежь из-за контрактов в американских университетах»
5сегодня, 10:55
Этторе Мессина: «Я навредил нескольким игрокам в своей карьере. Мне нужны те, кто не будут зависеть от моего настроения»
сегодня, 10:44
Лука Дончич: «Проблемы с потерями и штрафными. Перерыв поможет мне отвлечься и поработать над своей формой»
12сегодня, 10:30
Алексей Лень отыграл 22 минуты в дебютной игре за «Лейкерс» после травмы Джексона Хэйса
9сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Кущенко: «На Матче звезд Лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы»
16 минут назад
Никита Моргунов: «Алексею Шведу нужно время на адаптацию в Единой лиге ВТБ»
43 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет УГМК, «Надежда» сыграет с МБА и другие матчи
сегодня, 12:03
Захар Ведищев может перейти из «Енисея» в «Динамо-Владивосток»
сегодня, 11:33
Эксперт Колин Каухерд: «Никс» – очень хорошая команда, но им не сравниться с «Бостоном»
1вчера, 19:51
«Я здесь, чтобы учиться». Пол Джордж заявил, что играть с Джоэлом Эмбиидом оказалось сложнее, чем ожидалось
5вчера, 16:04
Эргин Атаман может пропустить матч Кубка Греции из-за боли в пояснице
вчера, 14:37
Костас Адетокумбо стал игроком «Мурсии»
вчера, 13:22
Андрей Ведищев: «После трех поражений выиграть у «Пармы» – это для «Локо» уже дело престижа»
вчера, 10:23
Костас Адетокумбо покинул «Панатинаикос» и планирует перейти в «Мурсию»
211 февраля, 19:46
Рекомендуем