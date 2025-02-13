Кайри Ирвинг набрал 42 очка в победной игре с «Голден Стэйт»
Кайри Ирвинг стал ключевым игроком встречи с «Уорриорз».
Звездный разыгрывающий «Мэверикс» набрал 42 очка и 7 подборов, реализовав 15 из 25 бросков с игры, 7 из 10 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
«Даллас» победил принципиального соперника по зоне плей-ин со счетом 111:107.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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