Кайри Ирвинг набрал 42 очка в победной игре с «Голден Стэйт»

Кайри Ирвинг стал ключевым игроком встречи с «Уорриорз».

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» набрал 42 очка и 7 подборов, реализовав 15 из 25 бросков с игры, 7 из 10 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

«Даллас » победил принципиального соперника по зоне плей-ин со счетом 111:107.