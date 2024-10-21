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Кайри Ирвинг: «Клэй Томпсон – хороший со всех сторон парень. Роскошное приобретение для нашей раздевалки»

Кайри Ирвинг поделился впечатлениями от Клэя Томпсона.

Звездный защитник «Уорриорз» перешел в «Даллас» этим летом.

«Когда его получше узнаешь, он очень простой человек. Остается верным себе, любит семью, работу, помогать людям, путешествовать. Хороший человек со всех сторон. Это роскошное приобретение для нашей раздевалки, которое мы очень ценим», – признался Ирвинг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Кайри Ирвинга, соцсети репортера Джоуи Мистретты
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