Джабари Смит планирует вернуться 21 февраля в матче против «Миннесоты»
Джабари Смит намерен вернуться в строй через неделю.
Форвард «Хьюстона» Джабари Смит, который не играет с 3 января из-за перелома левой руки, планирует вернуться в строй 21 февраля в матче против «Тимбервулвс», сообщает журналист Крис Хэйнс со ссылкой на агента игрока Уоллеса Пратера.
21-летний Смит в нынешнем сезоне набирает 11,9 очка, 6,5 подбора и 1,0 блок-шота за 31 минуту на паркете в среднем за матч.
«Рокетс» занимают 5-е место в Западной конференции с результатом 33-20.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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