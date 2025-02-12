Джабари Смит планирует вернуться 21 февраля в матче против «Миннесоты»

Джабари Смит намерен вернуться в строй через неделю.

Форвард «Хьюстона » Джабари Смит , который не играет с 3 января из-за перелома левой руки, планирует вернуться в строй 21 февраля в матче против «Тимбервулвс», сообщает журналист Крис Хэйнс со ссылкой на агента игрока Уоллеса Пратера.

21-летний Смит в нынешнем сезоне набирает 11,9 очка, 6,5 подбора и 1,0 блок-шота за 31 минуту на паркете в среднем за матч.

«Рокетс» занимают 5-е место в Западной конференции с результатом 33-20.