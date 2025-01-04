Джабари Смит выбыл на 4–8 недель из-за перелома руки

Джабари Смит сломал руку и выбыл на 4-8 недель.

Форвард «Хьюстона » Джабари Смит пропустит от четырех до восьми недель из-за перелома левой руки, полученного во время разминки в пятницу, сообщил главный тренер команды Име Удока .

По словам Удоки, Смит получил удар по руке во время тренировки, позже команда узнала, что рука сломана.

21-летний Смит в нынешнем сезоне набирает 11,9 очка, 6,5 подбора и 1,0 блок-шота за 31 минуту на паркете в среднем за матч. «Рокетс» занимают 3-е место в Западной конференции с результатом 22-12.