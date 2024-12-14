Джабари Смит: «Со стороны люди могут видеть в Диллоне Бруксе сумасшедшего чувака, но на самом деле он лидер»

Джабари Смит заявил, что рад иметь такого партнера по команде как Диллон Брукс.

«Это здорово, когда есть такой партнер. Диллон – один из самых недооцененных игроков. Со стороны люди могут видеть в нем сумасшедшего чувака, но на самом деле он лидер, он очень любит баскетбол, он очень трудолюбивый. Он – все, чего можно желать от ветерана.

Я узнал его ближе, поскольку провел с ним последние два года, он мне как старший брат. Мы наладили взаимоотношения, и это передается всем. Энергия и эмоциональность, с которыми он играет, определенно работают и передаются всем. Он очень помог нам», – сказал форвард «Хьюстона ».