Джабари Смит: «Со стороны люди могут видеть в Диллоне Бруксе сумасшедшего чувака, но на самом деле он лидер»
Джабари Смит заявил, что рад иметь такого партнера по команде как Диллон Брукс.
«Это здорово, когда есть такой партнер. Диллон – один из самых недооцененных игроков. Со стороны люди могут видеть в нем сумасшедшего чувака, но на самом деле он лидер, он очень любит баскетбол, он очень трудолюбивый. Он – все, чего можно желать от ветерана.
Я узнал его ближе, поскольку провел с ним последние два года, он мне как старший брат. Мы наладили взаимоотношения, и это передается всем. Энергия и эмоциональность, с которыми он играет, определенно работают и передаются всем. Он очень помог нам», – сказал форвард «Хьюстона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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