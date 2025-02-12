Федерация баскетбола Санкт-Петербурга аннулировала результат матча, который завершился с разницей в 267 очков

Результат матча, который завершился с разницей в 267 очков, аннулирован.

Федерация баскетбола Санкт-Петербурга сделала официальное заявление по поводу матча между «Купчинским Олимпом» и Калининской СШОР , который завершился с результатом 277:10.

«Уважаемые любители баскетбола, представители СМИ и все заинтересованные лица!

Федерация баскетбола Санкт-Петербурга выражает глубокую озабоченность в связи с инцидентом, произошедшим в матче Первенства Петербурга по баскетболу среди девушек 2009 года рождения между командами Калининской СШОР и «Купчинским Олимпом», который завершился со счетом 10:277.

После тщательного анализа ситуации и изучения всех обстоятельств матча, Федерация баскетбола Санкт-Петербурга приняла решение аннулировать результат игры. Данный матч не соответствует духу и принципам спортивного соперничества, а также нормам профессиональной этики.

Мы крайне недовольны произошедшим и считаем, что подобные ситуации недопустимы в спорте. Федерация баскетбола Санкт-Петербурга намерена провести детальное разбирательство с участием Спортивно-технической комиссии (СТК) для оценки действий всех участников матча: игроков, тренеров, судей и должностных лиц.

В рамках разбирательства будут рассмотрены следующие аспекты:

1. Поведение игроков и тренеров обеих команд.

2. Действия судейской бригады, включая решение не остановить матч при явном отсутствии сопротивления со стороны одной из команд.

3. Роль должностных лиц, ответственных за организацию и проведение соревнований.

По итогам будут приняты соответствующие меры, включая возможные дисциплинарные санкции в отношении лиц, чьи действия или бездействие привели к данной ситуации. Федерация баскетбола Санкт-Петербурга намерена усилить контроль за проведением соревнований и повысить уровень подготовки судейского корпуса, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в будущем.

Мы призываем всех участников баскетбольного сообщества к соблюдению принципов честной игры, уважения к сопернику и зрителям. Баскетбол — это не только спорт, но и школа жизни, где важны не только победы, но и достойное поведение на площадке.

Федерация баскетбола Санкт-Петербурга гарантирует, что все решения по данному инциденту будут приняты в соответствии с регламентом и нормами спортивной справедливости», – говорится в заявлении.