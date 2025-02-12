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Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» сыграет с «Самарой»

Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Омский «Нефтяник» дома сыграет с «Самарой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Нефтяник – Самара

12 февраля. 17:00

Положение команд: УГМК – 19-1, МБА – 14-6, Ника – 13-7, Динамо Курск – 12-7, Надежда – 12-8, Енисей – 10-10, Динамо Новосибирск – 9-11, Самара – 7-13, Спарта энд К – 7-13, Нефтяник – 4-15, Динамо Москва – 2-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Самара жен
чемпионат России жен
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