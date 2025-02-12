Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» сыграет с «Самарой»
Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Омский «Нефтяник» дома сыграет с «Самарой».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Нефтяник – Самара
12 февраля. 17:00
Положение команд: УГМК – 19-1, МБА – 14-6, Ника – 13-7, Динамо Курск – 12-7, Надежда – 12-8, Енисей – 10-10, Динамо Новосибирск – 9-11, Самара – 7-13, Спарта энд К – 7-13, Нефтяник – 4-15, Динамо Москва – 2-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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