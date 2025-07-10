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Главный тренер «Санз» Джордан Отт: «Динамика, габариты и защита кольца от Хамана Малуача чувствуются каждую секунду на площадке»

Джордан Отт поделился первыми впечатлениями от новичка.

18-летний центровой (218 см) Хаман Малуач из Южного Судана был выбран 10-м на драфте-2025 НБА и достался «Финиксу».

«Мы знали, насколько он высокий и большой, это очевидно. Но его скорость бега создает совершенно особую динамику, этому способствует и его вертикальный контроль пространства над кольцом.

Его защита у кольца и габариты чувствуются каждую секунду на площадке.

Думаю, вы уже заметили и его яркий характер, постоянно приподнятое настроение. Он активно общается на паркете, это будет особенно заметно в Летней лиге, где не так много людей на трибунах.

Мы еще узнаем его, а он знакомится с нашей организацией и своими партнерами, но пока все просто замечательно», – рассказал новый главный тренер «Санз».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Финикса»
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