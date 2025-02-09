Демаркус Казинс: «В НБА есть только один игрок, которого нельзя обменять – Вембаньяма»
Демаркус Казинс назвал имя единственного неприкасаемого игрока НБА.
«В НБА есть только один игрок, которого нельзя обменять – фрик из «Сан-Антонио». Если кто-то меняет Вемби, то это будет полный крах без возможности возвращения.
Переход Фокса? У Вемби впервые появляется одноклубник, который тоже привлекает внимание защиты и дает ему определенную свободу. Понятно, что француз останется в центре внимания, но Де’Аарон также требует подстраховки от защиты, это облегчит Вемби жизнь», – считает экс-игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем