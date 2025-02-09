Демаркус Казинс: «В НБА есть только один игрок, которого нельзя обменять – Вембаньяма»

Демаркус Казинс назвал имя единственного неприкасаемого игрока НБА.

«В НБА есть только один игрок, которого нельзя обменять – фрик из «Сан-Антонио ». Если кто-то меняет Вемби, то это будет полный крах без возможности возвращения.

Переход Фокса? У Вемби впервые появляется одноклубник, который тоже привлекает внимание защиты и дает ему определенную свободу. Понятно, что француз останется в центре внимания, но Де’Аарон также требует подстраховки от защиты, это облегчит Вемби жизнь», – считает экс-игрок НБА.